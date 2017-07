JÄGER–Test: Immer vor Ort – Wildkameras

Wildkameras sammeln bei Tag und Nacht wertvolle Infos. Dieses Zusatzwissen hilft, den Jagderfolg zu steigern, schafft Gewissheit, vermeidet unnötige Fahrten und Kontrollgänge, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern führt auch zu mehr Ruhe im Revier. Haupteinsatzgebiete der Wildkameras sind Kirrungen und Wechsel. Zudem ist der Einsatz an Fütterungen, Suhlen, Malbäumen, Luderplätzen, Bauen, Salzlecken oder Jagdhütten aufschlussreich. Viele Wildkameras bieten die Möglichkeit, zwischen Bilderaufnahmen und kurzen Videosequenzen zu wählen. Von Wildkamera zu Wildkamera ist die Auslöseverzögerung unterschiedlich. Das sollte je nach Einsatzzweck vor dem Kauf berücksichtigt werden.

Wildkameras bieten umfangreiche Informationen

Die Aufnahmen werden normalerweise auf einer herkömmlichen SD-Karte gespeichert. Die Bilder der Speicherkarte können entweder am PC, auf einer Digitalkamera, am integrierten Bildschirm der Wildkamera oder in einem digitalen Bilderrahmen betrachtet werden. Manchmal ist das Betrachten vor Ort zweckmäßig. So können sofort störende Äste beseitigt oder die Ausrichtung der Kamera verändert werden. Das Bild von Wildkameras zeigt meist neben dem Datum auch die Uhrzeit an. Inzwischen bietet der Fachhandel Wildkameras, die zusätzliche Informationen wie Mondphase und Temperatur anzeigen.