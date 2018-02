Matsch, Schlamm, Spaß beim ISUZU Offroad-Training!

Gewinnen Sie für sich und Ihren besten Freund/in ein ISUZU Offroad-Training am 10. März 2018 in Rotenburg an der Fulda.

Vollgas beim ISUZU Offroad-Training

Exklusiv für JÄGER-Leser. Gewinnen Sie für sich und Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin ein einzigartiges Offroad-Training, und erleben Sie den ISUZU D-MAX in Aktion.

Der kraftvolle Pick-up ist ein Vollblut-Geländewagen und wühlt sich durch jede Offroad-Raffinesse. Unter Anleitung eines erfahrenen Trainers bekommen Sie die Möglichkeit, Ihr Können im Gelände zu verbessern.

Was Sie dafür tun müssen um beim ISUZU Offroad-Training dabei zu sein?

Fast nichts! ISUZU und JÄGER laden Sie ein.

Schreiben Sie unserer Eventkoordinatorin Benita Ewig und schenken Sie Ihrem besten Freund/in und sich ein unvergessliches Offroad-Training mit dem ISUZU D-MAX.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto sowie kurzer Beschreibung von sich (und Ihrem besten Freund/in) bis zum 27. Februar 2018.

Die Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr abgeschlossen haben und über einen gültigen deutschen Führerschein verfügen. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Viel Glück!

Termin: 10. März 2018 Ort: Rotenburg an der Fulda

Folgende Leistungen sind im Gewinn des ISUZU Offroad-Training eingeschlossen:

• 1-tägiges Offroad-Training

• 1 Übernachtung im DZ (9. auf 10.03.)

• Verpflegung