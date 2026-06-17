Wilderei in Bayern? Polizei findet getötete Biber

In einer Stadt in Bayern wurden erneut getötete Biber gefunden. Handelt es sich um gezielte Wilderei? Die Polizei versucht, den Fall zu lösen.

Im Landkreis Rosenheim könnte es eine geplante Wilderei-Serie geben: In der Gemeinde Tuntenhausen bei Bad Aibling sind gleich mehrere getötete Biber gefunden worden. Die Polizei geht von Wilderei aus. Anzeichen deuten darauf hin, dass die geschützten Tiere keines natürlichen Todes starben.

Wilderei in Bayern: Biber getötet und vergraben

Es handelt sich dabei nicht um den ersten Vorfall: Bereits Mitte April gingen bei der Polizei Meldungen zu vergrabenen und verwesten Bibern ein. In den darauffolgenden Tagen fanden die Einsatzkräfte noch weitere tote Biber. Zur Untersuchung liegen die Kadaver nun beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor.

Polizei ermittelt: Zeugen gesucht

Derweil ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Wilderei. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu den Vorfällen. Personen, die Fahrzeuge auf Feldwegen entlang der Glonn beobachtet oder Schussgeräusche wahrgenommen haben sind daher gebeten, sich zu melden.

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