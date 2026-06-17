Jagdunfall: Jäger trifft Jogger mit Schrotflinte

Ein Jäger wollte eine frei fliegende Wachtel auf einem Feld entnehmen. Einige der Schrotkugeln trafen allerdings nicht den Vogel, sondern einen Jogger. Was ist zu dem Fall bekannt?

Im Norden von Italien, in der Gemeinde San Vito al Tagliamento, kam es zu einem Jagdunfall. Ein Jäger, der eine Wachtel schießen wollte, traf mit seinen Schrotkugeln nicht nur das Federwild. Auf einer nahegelegenen Straße verletzte er einen Jogger im Gesicht sowie am rechten Arm. Zuerst berichtete das italienische Nachrichtenportal “telefriuli.it” über den Vorfall.

Jagdunfall in Italien: Jäger verletzt Jogger in Trainingsgebiet

Der Unfall ereignete sich am 14. Juni 2026 gegen 9 Uhr am Morgen im Ortsteil Rosa Vecchia. Ein 49-jähriger Jäger versuchte gerade, eine Wachtel zu schießen. Einige der Schrotkugeln aus seinem Gewehr, welches er nachgewiesenermaßen legal besaß, trafen einen 68-jährigen Jogger. Der Jogger wurde dabei an Gesicht und Arm verletzt. Der Rettungsdienst versorgte seine Verletzungen noch vor Ort, anschließend brachten die Einsatzkräfte den 68 Jahre alten Mann in das Krankenhaus von Pordenone für eine augenärztliche Untersuchung. Eine der Schrotkugeln hatte ihn nämlich in der Nähe seines rechten Auges verletzt.

Polizei ermittelt: Unfall auf ausgeschildertem Trainingsgelände

Was den Fall besonders kompliziert macht: Jäger und Jogger befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einem Trainingsgelände. Dieses ist deutlich durch mehrere Schilder sowie Regelungen am Eingang gekennzeichnet. Auch das Handeln des Jägers schätzt die Polizei zunächst als regulär ausgeübte Tätigkeit ein. Dennoch laufen nun die Ermittlungen in dem Fall.

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