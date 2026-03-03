Wolf greift Wanderin im Wald an? Frau am Bein verletzt

Eine Frau begegnete in einem Waldstück einem Wolf. Die plötzliche Begegnung endete mit einem Angriff: Das Raubtier verletzte die Wanderin am Bein, bevor es die Flucht ergriff.

Das Val di Rabbi gilt als beliebtes Touristenziel in Italien – ein typisches Alpental in Trentino. Am vergangenen Freitagnachmittag (27. Februar 2026) kam es dort allerdings zu einer gefährlichen Begegnung zwischen einer Wanderin und einem mutmaßlichen Wolf. “Südtirol News” berichtete über den Vorfall, bei dem das Raubtier die Frau angegriffen und verletzt haben soll.

Wolf greift Wanderin an: Tier in Alpental ergreift die Flucht

Die Landesverwaltung in Trentino, einer Provinz im Norden Italiens, berichtete selbst über den Vorfall. Dieser hat sich in einem Waldstück im Val di Rabbi ereignet. Die Wanderin traf dort überraschend auf den Wolf. Laut Angaben der betroffenen Frau habe das Raubtier sie zuerst am Bein durch Kratzen verletzt und daraufhin sofort die Flucht ergriffen.

Frau nach Angriff verletzt – Forstwache plant detaillierte Spurensuche

Die Frau war nach dem Angriff in einem stabilen Zustand und konnte sich alleine auf den Heimweg machen. Daraufhin trat sie umgehend mit der zuständigen Behörde in Kontakt. Die Forstwache führte erste Untersuchungen an der Kleidung der Wanderung durch, konnte allerdings keine verwertbaren organischen Spuren wie Haare oder Speichel vom mutmaßlichen Wolf sicherstellen. Das Forstkorps soll nun eine detaillierte Spurensuche an der Angriffsstelle durchführen, um den Vorfall rekonstruieren zu können. Dabei soll sich auch herausstellen, ob tatsächlich ein Wolf für den Angriff verantwortlich war.

