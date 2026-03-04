Wildunfall: Biber lässt Baum auf Fahrbahn krachen

Ein Biber leistete ganze Arbeit und sorgte für einen Wildunfall, bei dem ein Autofahrer mit einem Baum kollidierte. Was ist passiert?

Ein ungewöhnlicher Wildunfall löste am Sonntagabend (1. März 2026) einen Polizeieinsatz in Geesthacht aus. Der Verursacher ist ein Biber, der selbst allerdings gar nicht auf der Fahrbahn war.

Wildunfall in Geesthacht: Biber fällt Baum und blockiert damit die Fahrbahn

Ein Biber in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sorgte mit seiner getanen Arbeit für schwerwiegende Konsequenzen. Am vergangenen Sonntag gegen 23:15 Uhr am Abend nagte das Tier an einem Baum in der Elbuferstraße. Dieser stürzte daraufhin um und landete auf der Straße – genau in dem Moment, in dem ein Auto an der Stelle vorbeifuhr. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Fahrzeugs keine Möglichkeit mehr, den Wildunfall zu verhindern. Er rammte den Baum auf der Fahrbahn direkt.

Polizei äußert sich zu ungewöhnlichem Unfall

Nach dem Wildunfall bemerkte der 37 Jahre alte Fahrer aus Lauenburg schnell, wer für den umstürzenden Baum verantwortlich war. Er alarmierte die Polizei. Polizeisprecherin Sandra Kilian äußerte sich zu dem Vorfall: „Den Baum hat er auch noch vorbildlich von der Straße geräumt, damit niemand anderes noch dagegen fährt.“ Der Biber blieb nach getaner Arbeit an der Unfallstelle, bis die Polizeibeamten am Unfallort ankamen. Es entstand ein Sachschaden am Auto des 37-Jährigen. Verletzt wurden bei dem Wildunfall aber weder Mensch noch Tier.

