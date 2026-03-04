Jäger tot auf brennendem Hochsitz gefunden

Im Osten Thüringens ist ein Hochsitz abgebrannt. Später bargen die Einsatzkräfte die Leiche eines 76-jährigen Jägers. Zur Todesursache ist bislang

In Thüringen im Saale-Orla-Kreis kam es zu einem tragischen Vorfall. Bei Gräfenwarth wurde ein Jäger tot auf einem Hochsitz entdeckt, der vollständig abgebrannt war. Handelte es sich um einen Unfall, Suizid oder doch um einen natürlichen Tod? Die Polizei ermittelt.

Jäger tot auf brennendem Hochsitz in Thüringen gefunden

Im Saale-Orla-Kreis (Thüringen) ist in der Nacht zum vergangenen Samstag (21. Februar 2026) die Leiche eines Jägers gefunden worden. Der Leichnam befand sich auf einem abgebrannten Hochsitz. Laut MDR Thüringen bestätigte die Polizei entsprechende Berichte am folgenden Mittwoch. Auf dem Hochsitz wurden neben der Leiche des 77 Jahre alten Mannes auch Gasflaschen sowie ein Heizgerät gefunden.

Todesursache bislang unklar

Die Todesursache des Mannes auf dem Hochsitz ist nach Angaben der Polizei bislang noch ungeklärt. Möglich sei, dass der Mann bei einem Unfall mit dem Heizgerät ums Leben kam, Aber auch ein Suizid oder aber natürlicher Tod mit einem anschließenden, durch das Heizgerät ausgelöste Feuer seien möglich. Zu der Todesursache ermittle die Polizei derzeit.

In der Nacht zu Samstag haben Zeugen die Feuerwehr Schleiz gegen 0:30 Uhr wegen eines Feuers bei Gräfenwarth alarmiert. Die Einsaatzkräfte löschten die Flammen auf dem Hochsitz und bargen dann die Leiche des 76-jährigen Jägers aus über vier Metern Höhe.

