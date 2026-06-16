In Brandenburg sind die Elche los! Gleich fünf der Wildtiere sollen von Polen aus nach Deutschland herüber gewandert sein. Experten hoffen nun darauf, dass die Elche dauerhaft zurückkehren.

Momentan sollen mindestens fünf Elche durch Brandenburg wandern. Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu den Zahlen: „Dass wir zeitgleich fünf Elche in Brandenburg haben, ist bemerkenswert.“ Zusammen mit dem Landeskompetenzzentrum Forst betreut der Biologe das Elch-Monitoring.

Elche in Brandenburg: Experten hoffen auf neue Population

Die meisten Tiere, die nach Deutschland kommen, sind aus der nordostpolnischen Population und wandern dann nach Brandenburg. „Sie durchqueren Polen, schwimmen durch die Oder und erreichen schließlich Brandenburg“, erklärt Michler gegenüber der dpa. Von dort aus bewegen sich die Tiere manchmal auch in andere Bundesländer im Osten oder Bayern. Zuvor haben zwei Elche in der Nähe von Grünheide für Aufsehen gesorgt.

Wildtiere könnten kleinen Bestand bilden

Trotz vermehrter Sichtungen gelten Elche in Brandenburg weiterhin als selten. Laut Experten besteht allerdings eine realistische Chance, dass die Tiere dauerhaft zurückkehren. „Kommt es während der Brunft zur Begegnung von Männchen und Weibchen, könnte erstmals seit Jahrzehnten wieder eine kleine Population entstehen.“ So sei ein kleiner Bestand von bis zu 20 Tieren möglich.

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