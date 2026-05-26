Elch am Strand: Urlauber filmen Wildtier in der Ostsee auf Usedom

Insgesamt sichtet man Elche in Deutschland nur sehr selten. Umso erstaunlicher ist die Begegnung, die Urlauber mit einem Elch auf Usedom machten. Das Tier kam aus den Wellen der Ostsee direkt an den Strand spaziert.

Am vergangenen Donnerstagabend (21. Mai 2026) machten Urlauber auf Usedom eine erstaunliche Begegnung. Ein Elch stand in Kölpinsee auf einmal in den Wellen. Insgesamt gelten Elche in Deutschland offiziell als ausgestorben, gelegentlich wandern einzelne Tiere wieder ein, beispielsweise über Polen. Derartige Sichtungen sind daher selten.

Elch schwimmt in der Nordsee auf Usedom: Urlauber beobachten Wildtier

Wie einige Urlauber berichten, tauchte plötzlich der Kopf eines Elchs im Wasser vor dem Strand in Kölpinsee auf. Der Elch schwamm in Richtung des Ufers, spazierte dann kurz am Strand entlang und verschwand anschließend im angrenzenden Wald.

Elche in Deutschland: Seltene Sichtungen

Auf Usedom kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu einzelnen Elchsichtungen. Meist haben diese keine Konsequenzen. Vor rund zwei Jahren musste allerdings ein Strand in Ahlbeck gesperrt werden, weil ein Elch sich an diesem ausgeruht hatte. Berichten zufolge kommen die Tiere höchstwahrscheinlich aus Polen nach Vorpommern.

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