Wilderer in Bayern? Reh in Müllsack gestopft

Eine Gruppe von Kindern machte einen makabren Fund. Sie fanden am Straßenrand ein Reh in einer Mülltüte. Nun ermittelt die Polizei: Treibt ein Wilderer sein Unwesen?

In Rottenburg an der Laaber in Bayern könnte ein Wilderer unterwegs sein. Zur Mittagszeit fand eine Gruppe von Kindern am vergangenen Sonntag (17. Mai 2026) ein Reh am Straßenrand. Das ist erstmal kein ungewöhnlicher Fund. Das Wildtier war allerdings in einer Mülltüte verpackt.

Reh in Müllsack gestopft: Schüler finden getötetes Wildtier

Nach dem Fund wurde die Polizei in dem Fall eingeschaltet. Diese zog zusätzlich einen Jäger hinzu, um sich das verendete Reh gemeinsam anzuschauen. Dabei kam der Verdacht auf, dass das Tier in Folge von einem Wildunfall verendet sein könnte. Der Verursacher hat den Verkehrsunfall nicht gemeldet. Der Unfallverursacher selbst oder ein Dritter soll das Tier dann vermutlich verschleppt haben, um es zu zerlegen. Daraufhin wurde das Reh allerdings in einem Müllsack in dem Gebüsch entsorgt, wo es die Kinder später fanden. Die Indizien deuten daraufhin, dass es sich um einen Wilderei-Fall handelt – der Fund schließt einen fachmännischen Umgang mit dem Tier aus.

Polizei reagiert auf Wilderer: Zeugen zur Hilfe aufgerufen

Diese konnten gegenüber der Polizei feststellen, dass das tote Reh am Vortag noch nicht an dem Fundort lag. Die Polizeiinspektion Rottenburg a. d. Laaber hat nun die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Wilderer aufgenommen. Zeugen sind dazu aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 08781 9414-0 zu melden.

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