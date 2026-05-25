Schwerer Wildunfall bei Erfurt: Drei Verletzte, Reh verstirbt

Bei Erfurt kommt es zu einem schweren Wildunfall. In der Nacht zu Donnerstag (2. Mai 2026) stößt ein Auto mit einem Reh zusammen. Alle Insassen werden verletzt, das Wildtier stirbt in Folge der Kollision.

Ein schwerer Wildunfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. Mai 2025) auf der A4 in der Nähe von Erfurt (Thüringen). Dabei kollidierte ein Fahrzeug mit drei Insassen mit einem Reh auf der Fahrbahn. Alle involvierten Personen wurden bei dem Zusammenprall verletzt, eine Jugendliche sogar schwer. Die Personen kamen in Folge des Unfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus. Für das Reh kam allerdings jede Hilfe zu spät: Es verendete noch am Unfallort.

Wildunfall auf der A4 bei Erfurt: Wagen kollidiert mit Reh

Wie lief der Wildunfall ab? Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug gerade auf der A4 nahe Erfurt in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision. Der 19 Jahre alte Fahrer bemerkte ein Reh auf der Fahrbahn. Es versuchte vergeblich, dem Wildtier auszuweichen. Nachdem er das Reh erfasste, fuhr er daher gegen eine Betonschutzwand links von der Fahrbahn und kam schlussendlich auf einem Grünstreifen zum Halt.

Drei Verletzte, Reh stirbt am Unfallort

Während der Fahrer selbst sowie ein 15-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen erlitten, trug die 16 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen davon. Das Reh starb noch am Unfallort in Folge der Kollision. Zu der Höhe der Sachschäden oder Straßensperrungen in Folge des Unfalls ist nichts bekannt.

Auch interessant