Biber sorgt für Wildunfall in Tirol (Österreich)

In St. Johann in Tirol in Österreich kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem kuriosen Wildunfall. Kurz vor 3 Uhr nachts fällt auf der Bundesstraße 164 auf einmal ein Baum mitten auf die Fahrbahn. Ein Auto kann diesem nicht mehr ausweichen. Er fährt direkt in das plötzlich erschienene Hindernis. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Allem Anschein nach könnte ein Biber der Übeltäter sein.

Kurioser Wildunfall: Baum fällt plötzlich auf Bundesstraße in St. Johann in Tirol

Die Bilder der Unfallstelle lassen Schlimmes vermuten: Der Baum verdeckt das verunfallte Auto geradezu komplett. Der Unfall verlief dennoch glimpflich. Die beiden Personen, die im Unfallfahrzeug saßen, blieben beide unverletzt. Das teilte die Polizei gegenüber der Presse mit. Das Fahrzeug wurde allerdings beschädigt. Vor Ort halfen Polizei und Feuerwehr bei dem Umgang mit dem Unfall. Sie sägten den Baum ein, um die Straße freiräumen zu können. Danach konnte die Straße auch für die Befahrung wieder freigegeben werden.

Österreich: Biber für Wildunfall verantwortlich?

Doch bei der Beseitigung machten die Einsatzkräfte eine kuriose Entdeckung, die den Grund für den Unfall aufdecken könnte: Als sie den Baum von der Straße räumten, entdeckten sie Bissspuren am Baumstumpf. Diese sollen laut der Feuerwehr von St. Johann eindeutig von einem Biber stammen. Der Biber könnte also den Baum gefällt haben und damit für den Wildunfall verantwortlich sein. Statt eines Staudamms baute der Nager also einen Stau auf der österreichischen Bundesstraße. Zu Problemen durch Staudämme, die der Biber baut, kommt es insgesamt immer wieder. Die Anleitung von Wasser kann beispielsweise zur Überflutung von Kellern oder landwirtschaftlichen Flächen führen.