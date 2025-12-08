Jäger findet Leiche: Knochen im Wald in Peine gefunden

In einem Waldstück bei Peine, einer Stadt in Niedersachsen, die zwischen Hannover und Braunschweig liegt, hat ein Jäger allem Anschein nach menschliche Überreste gefunden. Die Polizei untersucht derzeit den Fund, um zu klären, ob die Herkunft feststellbar ist.

Jäger findet Leiche zwischen Hannover und Braunschweig: Menschliche Überreste in Wald in Peine

Am vergangenen Freitag (5. Dezember 2025) hat ein Jäger menschliche Knochen entdeckt. Der Mann war gerade im Hainwald in Peine unterwegs, als er den schockierenden Fund machte. Einen Tag später, am Samstag, bestätigte die Polizei gegenüber der Presse, dass es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt. Der Fundort erschwert allerdings die Ermittlungen, denn der Jäger fand die Knochen in einem abgelegenen Teil des Waldstückes in Niedersachsen.

Polizei prüft Todesfall – Todesursache bislang noch unklar

Derzeit prüft die Polizei die Herkunft der Knochen, die bereits als menschlich identifiziert werden konnten. Unklar ist derzeit, ob es sich um einen Todesfall in Verbindung mit einem Verbrechen handelt. Auch klären die Beamten, wie die Knochen in den Wald kamen. Die Polizei sperrte den Fundort im Zuge der Ermittlungen ab, zusätzlich sind Spezialisten zur weiteren Untersuchung vor Ort im Hainwald aktiv.