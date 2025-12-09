Waschbär fällt nach Einbruch wegen Alkohol in Ohnmacht

In den USA hat ein Waschbär mit einer spektakulären Aktion für Schlagzeilen gesorgt. Das kleine Raubtier brach dort in ein Spirituosen-Geschäft ein, zerstörte mehrere Flaschen und war am Ende so betrunken, dass er auf der Toilette ohnmächtig wurde. Was ist über den skurrilen Vorfall bekannt.

Waschbär bricht in Spirituosen-Laden ein und betrinkt sich

Ein Waschbär ist im Bundesstaat Virginia im Osten der USA in ein Spirituosen-Geschäft eingebrochen. Dort randalierte das Tier, zerstörte mehrere Flaschen und nahm eine erhebliche Menge Alkohol zu sich. Eine Angestellte des Ladens “Ashland” fand das kleine Raubtier am vergangenen Samstagmorgen (6. Dezember 2025) auf der Toilette des Geschäfts. Das Tier lag ohnmächtig auf dem Bauch, wie die Tierschutzorganisation „Hanover County Animal Protection & Shelter” auf Facebook berichtete.

Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe: Waschbär war alkoholisiert und ohnmächtig

Eine Mitarbeiterin der Tierschutzgruppe untersuchte die Situation vor Ort. Demnach war der Waschbär in den Laden eingedrungen und durchwühlte dort – vermutlich auf der Suche nach Nahrung – mehrere Regale. Dabei warf das Tier eine Vielzahl von Flaschen um. Diese fielen zu Boden und gingen zu Bruch. Der Waschbär trank scheinbar genug von der alkoholischen Flüssigkeit aus den entstandenen Pfützen. Die Frau fand das Tier schlussendlich “stark angetrunken” sowie ohnmächtig im Badezimmer des Spirituosen-Geschäfts.

Raubtier darf nach Ausnüchterung wieder in die Wildnis

Der Waschbär wurde in das zugehörige Tierheim gebracht, wo er ausnüchtern konnte. Die Organisation konnte das Tier nach wenigen Stunden und mit der Sicherheit, dass es keine Verletzungen hat, wieder in die Wildnis entlassen. Für den Kleinbären hatte das Geschehen also keine weitreichenderen Konsequenzen.