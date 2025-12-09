Wildschwein greift Menschen in Unkel am Rhein (RLP) an

In einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz hat ein aggressives Wildschwein randaliert und mehrere Menschen angegriffen. Das Tier warf in der Gemeinde Unkel am Rhein gleich mehrere Personen um. Den Berichten zufolge war das Wildschwein verletzt.

Wildschwein greift Menschen in Unkel am Rhein (Rheinland-Pfalz) an.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstag in Unkel am Rhein (Rheinland-Pfalz). Das Wildschwein lief demnach durch die Straßen und war sichtlich verletzt und dadurch aggressiv. Das Verhalten des Tieres führte laut Polizei „zu großer Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung“, wie mehrere Medien berichten.

Schwarzwild war bei Angriff verletzt: Jägerin erlöst das Tier

Mehrere Personen wählten am Samstag den Polizeinotruf, um das aggressive Verhalten des Wildschweine zu melden. Das Tier griff demnach mehrere Personen an und rannte diese um. Eine Bewohnerin entdeckte das Wildschwein schlussendlich auf einem eingezäunten Gelände. Ein Streifenwagen sowie eine Jägerin machten sich auf dem Weg zu dem Wildtier, welches sichtlich verletzt war. Die Jägerin entschied sich dazu, das Leid des Tieres zu beenden. Das verletzte Wildtier wurde waidgerecht erlegt“, teilte die Polizei am Samstagabend in Linz mit. Demnach wurden keine Personen verletzt, auch Sachschäden seien nicht entstanden.

Wildschwein in Stadtgebiet: Vorsicht, aber keine Panik!

Grundsätzlich gibt es bei der Sicht von Wildschweinen keinen Grund zur Panik. Wenn die Schwarzkittel allerdings krank oder verletzt sind oder ihre Jungtiere in Gefahr sehen, können die Tiere schnell aggressiv reagieren. Im Harz kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Wildtieren, die Haustiere angreifen oder Friedhöfe zerstören. Auch dort setzen die Gemeinden inzwischen vermehrt auf intensivere Bejagung.