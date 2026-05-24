Polizei im Einsatz: Bulle randaliert – Jäger muss Tier töten

In Hessen ist ein Jungbulle durchgedreht. Das Tier beschädigte ein Auto und verhielt sich sichtlich aggressiv. Die Polizei wurde eingeschaltet – ein Jäger musste das Tier nach mehreren Betäubungsversuchen erlösen.

Im Main-Kinzig-Kreis im Süden von Hessen hat ein Jungbulle ein Auto auf einer Straße beschädigt. Polizisten und Feuerwehr rückten an. Die Einsatzkräfte waren längere Zeit mit dem Bullen beschäftigt, den die Polizei als aggressiv beschrieb.

Bulle dreht durch: Tier beschädigt Fahrzeug und läuft auf Menschen zu

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag (15. Mai 2026). Das Tier soll in ein Auto gesprungen sein und sich dabei verletzt haben. Mehrere Notrufe sind bei Polizei und Feuerwehr eingegangen. Die Einsatzkräfte versuchten, das Tier einzufangen und zu beruhigen – diese Vorhaben schlugen allerdings fehl. Ein Jäger versuchte ebenfalls vergeblich, das Tier zu betäuben.

Polizei im Einsatz: Jäger muss ausgebrochenes Tier erlösen

Wegen des aggressiven Verhaltens und der Tatsache, dass das Tier sich in diesem Zustand Menschen näherte, entschied die Polizei, dass der Jäger den Jungbullen erlegt. Bislang gibt es noch keine Bestätigungen, dass das Tier tatsächlich Menschen verletzt hat.

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