Vom Wolf aufgescheucht? Kühe trampeln Wanderin nieder

In Tirol ist eine Kuhherde plötzlich aggressiv geworden. Dabei trampelten die Tiere sogar eine Wanderin zu Tode. Hat ein Hund die Herde aufgescheucht, oder könnte sogar ein Wolf verantwortlich sein?

In Tirol in Österreich gibt es nach der tödlichen Attacke einer Kuhherde auf eine 67-jährige Wanderin Spekulationen, dass ein Wolf Ursache für das Verhalten der Tiere war. Eines der Raubtiere soll zuvor auch Rehe aufgeschreckt haben. Aber auch ein Hund könnte das Verhalten der Herde ausgelöst haben. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Oberlienz, Markus Stotter, erklärt, sei das Verhalten der Herde insgesamt sehr untypisch.

Kühe trampeln Frau zu Tode: Wolf oder Hund verantwortlich?

Der Ortschef erklärte die Umstände gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA: “An diesem Tag sind auch aufgescheuchte Rehe beobachtet worden. Vielleicht ist ein Wolf unterwegs. Das hält eine Kuhherde tagelang in Alarmbereitschaft und könnte das Verhalten erklären.”

Die Behörden suchen derweil nach einer Hundehalterin, die sich rund 15 Minuten vor der tödlichen Attacke mit einem größeren Hund am selben Ort aufgehalten haben soll. Laut Polizei stehe diese aber nicht im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf der Weide. Stattdessen gab es am vorherigen Sonntag eine weitere Kuh-Attacke, bei der ein Mann und ein Ehepaar attackiert und leicht verletzt wurden.

Wanderin getötet, Ehemann verletzt

Doch wie spielte sich der tragische Vorfall ab? Die 67 Jahre alte Wanderin, eine Einheimische, soll von einer „mittleren zweistelligen Zahl“ an Kühen auf einer Weide angegriffen und dabei tödlich verletzt worden sein. Ihr 65-jährige Ehemann wurde ebenfalls schwer verletzt. Er konnte bislang laut Berichterstattung nicht vernommen werden.

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