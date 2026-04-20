Trichinen erneut in Brandenburg nachgewiesen

In Brandenburg gibt es erneut einen Trichinen-Befall. Jäger sind zu besonderer Vorsicht ausgerufen. Waas ist zu dem Parasiten-Ausbruch bekannt?

In Brandenburg versetzen erneute Trichinen-Funde bei Wildschweinen die örtliche Jägerschaft in Aufruhr. Zwar treten die Fadenwürmer in Deutschland tendenziell eher selten auf, in den vergangenen Monaten sorgten Funde der Parasiten dennoch für Aufregung. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Tierseuchen können die Fadenwürmer auch für den Menschen gefährlich sein.

Trichinen in Brandenburg: Bereits zwei Nachweise in diesem Jahr

Im ersten Vierteljahr des Jahres 2026 gab es nach Angaben des Dahme-Spreewald Kreises zwei Proben, die im ersten Jahr positiv auf Trichinen getestet worden sind. Eine dieser Proben wurde im Landkreis selbst genommen, die zweite kam von einem Wildschwein in Teltow-Fläming. Bereits im Vorjahr gab es Nachweise bei mehreren Wildschweinen in Brandenburg.

Parasit in Brandenburg nachgewiesen: Was müssen Menschen jetzt beachten?

Doch was genau sind Trichinen? Bei Trichinen handelt es sich um Parasiten. Eine Infektion verläuft bei Wildschweinen meist symptomfrei. Bei Menschen können die Parasiten allerdings schwere Infektionen auslösen, manche Verläufe enden sogar tödlich. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist der Parasit in Deutschland selten, eine Übertragung auf den Menschen kann ausschließlich durch den Verzehr von Fleisch infizierter Tiere stattfinden. In Deutschland besteht daher grundsätzlich eine Untersuchungspflicht für Fleisch von Haus- und Wildschweinen. Außerdem ruft der Landkreis Dahme-Spreewald die Jägerschaft in der Region erneut dazu auf, besonders wachsam zu sein.

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