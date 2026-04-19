Bär verletzt Jogger schwer: Einsatzteam sucht nach Raubtier

Ein Mann wird beim Joggen von einem Raubtier angegriffen. Während der Mann ins Krankenhaus muss, wird der Bär intensiv gesucht.

Urpin gilt als beliebtes Ausflugsziel in der Slowakei. Nahe einer Sternenwarte auf dem Berg, der sich nördlich der Regionalhauptstadt Banska Bystrica befindet, ereignete sich nun allerdings ein erschütternder Angriff. Ein Bär hat einen 31-jährigen Jogger angegriffen und schwer verletzt. Davon berichtete die zuständige Regionalpolizeidirektion.

Bär greift Jogger an: Mann erleidet schwere Verletzungen

Meldungen zufolge erlitt der Jogger bei dem Bärenangriff Verletzungen im Bereich des Brustkorbs. Er konnte sich dennoch retten, indem er sich zu einem nahegelegenen Zugbahnhof schleppte und von dort aus selbst Hilfe rief. Daraufhin wurde er in einem Krankenhaus behandelt und ist außer Lebensgefahr. Ein zum staatlichen Naturschutz gehörendes Einsatzteam Braunbär untersucht den Vorfall seit der Meldung. Wenn ein Bär einen Menschen angreift, gilt dieses Vorgehen als üblich.

Bären in der Slowakei: Seltene, aber gefährliche Begegnungen

In der Slowakei gibt es offiziellen Zählungen aus dem Jahre 2022 zufolge schätzungsweise 1.200 freilebende Bären. Begegnungen mit den Tieren sind selten, wenn die Tiere sich vor Menschen erschrecken oder gerade Jungtiere mit sich führen können sie allerdings schnell gefährlich sein. In den vergangenen Jahren führten derartige Begegnungen öfter zu Todesfällen.

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