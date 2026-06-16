Polizei selbst alarmiert: Mann schießt im Streit mit Waffe

Bei einem Streit feuert ein Mann mit seiner Waffe auf einen Gegenstand. Er selbst entscheidet sich dazu, den Notruf zu wählen. Die Waffenbehörde wird aufgrund der Aktion des Mannes eingeschaltet.

In Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen (Baden-Württemberg) kam es zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin. In der hitzigen Situation entschied er sich dazu, mit einer Pistole auf einen Einrichtungsgegenstand zu schießen. Der 44-Jährige, der durch seine Tätigkeit als Jäger und Sportschütze bis dahin grundsätzlich befugt war, eine Waffe zu nutzen, wählte daraufhin selbst den Notruf. Das teilte die Polizei mit.

Polizei gerufen: Mann schießt in Streit mit Ex-Freundin auf Wohnungseinrichtung

Die Ex-Freundin des Mannes erlitt durch den lauten Schuss leichte Verletzungen. Dennoch musste sich die 46-Jährige nach dem Zwischenfall mit der Waffe keinen ärztlichen Versorgungen unterziehen. Die beiden Ex-Partner leben laut Angaben der Presse im selben Familienhaus, allerdings räumlich getrennt voneinander.

Sportschütze und Jäger meldet Vorfall selbst

Was genau ist zu dem Vorfall bekannt? Am vergangenen Freitag (12. Juni 2026) kam es in dem Familienhaus in Kirchheim unter Teck zu Streitigkeiten. Dabei soll der 44-jährige Sportschütze einen Schuss auf einen Einrichtungsgegenstand abgegeben haben. Genauere Informationen zu dem getroffenen Gegenstand gab es keine. Nach dem selbst getätigten Notruf konnte die Polizei den Mann ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen. Daraufhin beschlagnahmte die zuständige Waffenbehörde mehrere erlaubnispflichtige Waffen. Ob der 44-Jährige, der durch seine Tätigkeit als Jäger und Sportschütze Waffen besitzen darf, für die explizit gefundenen Schusswaffen tatsächlich eine Erlaubnis hatte, müsse nun geprüft werden. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

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