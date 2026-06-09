Elche in Brandenburg gesichtet: Bald wieder heimisch?

Erneut sind in Deutschland gleich zwei Elche gesichtet worden. Werden die großen Säugetiere hier bald wieder heimisch?

In der Region Grünheide im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) sind zwei Elche gesichtet worden. Mehrere Nachrichtenportale, darunter rbb und die Tagesschau, berichteten von der Sichtung.

Zwei Elche in Brandenburg gesichtet: Tiere aus Polen abgewandert

Gerade im Osten des Landes kommt es immer wieder zu vereinzelten Sichtungen. Die Tiere, die eher aus skandinavischen Ländern bekannt sind, wandern in diesen Fällen meist direkt aus Polen nach Ostdeutschland. Meist verdrängt der Platzmangel die Tiere von dort aus in Richtung Westen. Die beiden gesichteten Tiere sollen in etwa gleich groß sein, eines der Tiere ist ein junger Bulle. Inzwischen leben deutschlandweit schätzungsweise 10-15 Elche dauerhaft in freier Wildbahn. Sichtungen sind dennoch selten – und mahnen zur Vorsicht.

Wildtiere als besondere Gefahr im Straßenverkehr

Menschen in der Region sollten darauf achten, in der Nähe von Elch-Sichtungen besonders achtsam im Straßenverkehr zu sein. Denn die Tiere wiegen mit bis zu 400 Kilo weitaus mehr als die sonstigen hier heimischen Wildtiere. Bei Kollisionen wirken bei diesem Gewicht gewaltige Kräfte, die Wildunfälle mit Elchen extrem gefährlich machen.

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