Jäger findet vermissten 76-Jährigen nach drei Tagen

In Sachsen-Anhalt wurde ein 76-Jähriger vermisst. Ein Jäger fand ihn schließlich in einem Wald. Was ist über den Fall bekannt?

Drei Tage lang war ein 76 Jahre alter Mann auf Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt spurlos verschwunden. Dann tauchte er wieder auf. Ein Jäger fand den 76-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag (6. Juni 2026). Dieser hielt sich in einem Wald zwischen Siebenhausen und Reuden im Kreis Anhalt-Bitterfeld auf.

76-Jähriger von Jäger in Wald gefunden: 3 Tage vermisst

Die Polizei äußerte sich zu dem Vermisstenfall. Demnach war der Mann seit Mittwoch verschwunden. Warum der 76-Jährige sich an diesem ungewöhnlichen Ort aufhielt, ist öffentlich nicht bekannt. Nachdem der Jäger den Senior fand, wurde er für medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei gehe es ihm den Umständen entsprechend gut.

Immer wieder Vermisste in Wäldern gefunden

Immer wieder kommt es dazu, dass Jäger vermisste Personen in ihren Revieren finden. Häufig sind diese Funde allerdings mit trauriger Gewissheit verbunden – nämlich dann, wenn die gefundenen Personen bereits verstorben sind. Solche Fälle gab es erst im vergangenen Jahr in Peine (Niedersachsen) sowie Lingen (Niedersachsen). Im Fall des 76-Jährigen in Bitterfeld-Wolfen konnten die Angehörigen nach drei Tagen allerdings endlich aufatmen.

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