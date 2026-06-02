Munition hinter Freibad gefunden: Polizei ermittelt

In Zeitz im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) wurde in direkter Nähe zu einem Freibad Munition entdeckt. Die Polizei wurde eingeschaltet. Was ist bislang zu dem Fall bekannt?

In Zeitz in Sachsen-Anhalt fand ein 22 Jahre alter Mann am vergangenen Dienstag (26. Mai 2026) Munition. Er meldete sich bei der Polizei, die den Fund am Donnerstag bestätigte. Laut MDR handelte es sich um acht Patronen vom Kaliber 9 Millimeter.

Munition im Wald entdeckt: Wer entsorgte Patronen hinter Freibad in Zeitz?

Der Fall sorgte medial zunächst für Verwirrung. Ersten Angaben zufolge soll der 22-Jährige die Munition nämlich im Sommerbad in Zeitz entdeckt haben. Dies stellte ein Polizeisprecher später richtig. Tatsächlich befanden sich die Patronen an der Weißen Elster, einem Fluss, der unmittelbar hinter dem Bad entlangläuft. Das erklärt allerdings nicht, wie und warum die Patronen an diesen Ort gelangten.

Polizei ermittelt wegen gefundener Patronen in Sachsen-Anhalt

Laut Angaben der Polizei ist die Herkunft der Patronen bislang noch ungeklärt. Einige waren allerdings funktionstüchtig. Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall. Das Entsorgen von Munition im Wald ist in jedem Fall untersagt und strafbar. Entsprechend drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder hohe Geldstrafen gemäß § 52 des Waffengesetzes, hinzu kommen möglicherweise zusätzliche Strafen wegen Umwelt- und Abfalldelikten. Die gefundenen Patronen könnten sowohl zu einer Jagdwaffe als auch zu Waffen von Sportschützen gehören. Auch besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Person, die die Munition illegal am Fluss zurückließ, diese auch illegal besaß.

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