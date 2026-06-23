Kinder aus Heim verschwunden: Jäger findet beide im Wald

Zwei Kinder aus einem Heim in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) verschwanden plötzlich. Die extreme Hitze erschwerte die Suche. Polizei und Helfer stießen dementsprechend an ihre Grenze. Noch am gleichen Abend konnte ein Jäger allerdings für Aufatmen sorgen.

Am vergangenen Sonntag (21. Juni 2026) verschwanden zwei Kinder aus einem Heim im Landkreis Wittgenstein (Sachsen-Anhalt). Von einem neunjährigen Mädchen sowie einem siebenjährigen Jungen fehlte plötzlich jede Spur. Eine große Suchaktion begann in Gräfenhainichen (OT Möhlau). Stundenlang suchte die Polizei sowie zahlreiche Helfer bei extremer Hitze.

Zwei Kinder aus Heim verschwunden: Große Suchaktion mit Polizei und Helfern

Den Angaben der Polizei zufolge verschwanden die Kinder bereits in den Morgenstunden, gegen 10 Uhr. Sie sollen sich zuvor auf einem Spielplatz aufgehalten haben. Als ihr Verschwinden bemerkt wurde, startete sofort die umfangreiche Suchaktion.

Technik durch extreme Hitze eingeschränkt

Laut “mdr” blieb die Suche trotz weitreichender Maßnahmen, wie die Suche durch einen Hubschrauber, zunächst erfolglos. Über mehrere Stunden grasten die Einsatzkräfte das Gebiet rund um das Kinderheim ab. Die Hitze stellte dabei nicht nur eine große Gefahr für die Kinder selbst dar – sie behinderte auch die Suche selbst. So soll die Kameratechnik des Helikopters unter den Temperaturen gelitten haben.

Nach zehn Stunden: Jäger findet Kinder im Wald nahe vom Heim

Erst in den Abendstunden konnte ein Jäger endlich Entwarnung geben: Rund zehn Stunden nach Beginn der Suchaktion entdeckte der Wiedmann die beiden Kinder in einem Wald nahe dem Heim. Die Polizei konnte den beruhigenden Fund noch am Abend bestätigen. Sowohl der Junge als auch das Mädchen waren laut Polizeiangaben erst kurz im Heim. Vom Spielplatz aus verliefen die beiden Kinder sich und fanden selbst nicht mehr zurück, da sie sich in der Umgebung noch nicht gut auskennen. Glücklicherweise waren beide wohlauf.

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