Meilenstein für Landesjagdgesetz: Wolf im Jagdrecht und mehr 

Die Novellierung zum Landesjagdgesetz in Sachsen-Anhalt ist abgeschlossen. Der Landesjagdverband spricht von einem Meilenstein. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?

Der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt berichtet über die Novellierung des Landesjagdgesetzes. Laut Instagram-Account des Jagdverbands ist diese nun abgeschlossen – und sie stellt einen wahren Meilenstein dar. So stehe die Novellierung „für etwas Besonderes: Alle zentralen Punkte konnten im konstruktiven Dialog am Verhandlungstisch gelöst werden.“ Der Jagdverband zeigt sich positiv überzeugt von den Änderungen am Landesjagdgesetz und beschreibt die Ergebnisse als „keineswegs selbstverständlich“.

Landesjagdgesetz in Sachsen-Anhalt: Wolf, Rechtssicherheit und mehr

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Novellierung, und welche Änderungen im Jagdrecht kommen jetzt auf die Jägerschaft in Sachsen-Anhalt zu? Das hat der Landesjagdverband ebenfalls zusammengefasst.

Einer der wohl wichtigsten Punkte: Der Wolf ist nun fest im Landesjagdgesetz verankert. Diesen Punkt hat die Bevölkerung nach der Herabsenkung des Schutzstatus der Wölfe wohl am dringlichsten diskutiert. Aber auch darüber hinaus gibt es wichtige Ergebnisse. So soll es Verbesserungen bei der Wildschadensvermeidung durch Landwirte geben. Auch regelt die Novelle die grenzübergreifende Nachsuche mit Anerkennung von Schweißhundeführern aus anderen Bundesländern neu. Ebenso legt die Novellierung Rechtssicherheit für Stöberjagden durch klare Duldungspflichten fest.

Ein weiteres Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgte, klärt die Novellierung ebenfalls, dank Intervention verschiedener Verbände. Denn auch nach neuem Landesjagdgesetz bleibt der Jagdschutz auf Katzen praktikabel erhalten. Kurzfristig wurde auch die Nutzung von Kirrautomaten in die Novelle mit aufgenommen.

Landesjagdverband lobt Novellierung

Der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt hat laut Beitrag „in allen entscheidenden Punkten aktiv verhandelt, vermittelt und Lösungen durchgesetzt, die die jagdliche Praxis deutlich verbessern und Rechtssicherheit schaffen.“ Er bedankt sich dementsprechend auch bei den Regierungsparteien und Ministerien für die Zusammenarbeit – und auch an die Verbändelandschaft in Sachsen-Anhalt wird in Bezug auf das Landesjagdgesetz Dank ausgesprochen.

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