Luchs greift Teenager an: 19-Jähriger filmt Raubtier-Angriff

Ein 19-Jähriger wird während einer Jagd von einem Luchs angegriffen. Der Teenager war in der Lage, den Angriff zu filmen. Aufnahmen von dem Vorfall gehen jetzt in den sozialen Medien viral.

Carson aus Wisconsin ist ein 19 Jahre alter Jäger. Eigentlich war der junge Weidmann auf Truthahnjagd, als er sich plötzlich in einer gefährlichen Situation wiederfand. Ein Luchs attackierte den 19-Jährigen. Dieser konnte den Angriff aufnehmen – im Nachhinein geht das Video nun auf Social Media viral.

Luchs attackiert Teenager: Jungjäger kann Raubtier filmen

Was genau passiert ist, kann man in dem Instagram-Post von Carson sehen. Die Aufnahmen zeigen, wie der 19-jährige Jäger still und ruhig an einem Baum verharrt. Dort entdeckt ein Luchs den Mann. Plötzlich springt das Raubtier in die Richtung des Jägers und krallt sich in dessen Arm fest. Carson ist schnell in der Lage, das Tier wieder von sich zu schütteln.

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Rotluchs greift Menschen an: Tollwut-Gefahr?

Bei dem Tier handelt es sich um einen Rotluchs, einer in Nordamerika heimischen Luchs-Art. Eigentlich gelten die Tiere als scheu, sie greifen Menschen nur sehr selten an. Viele Angriffe lassen sich im Nachhinein auf einen Tollwutausbruch zurückführen – das ist für den Menschen nicht ungefährlich. Carson sah die Situation dennoch gelassen. Unter seinem Video erklärt er, dass er erst seine Truthahn-Jagd fortführte, bevor er sich für eine Untersuchung auf den Weg zu einem Arzt machte. Er habe glücklicherweise nur einige Kratzer erlitten.

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