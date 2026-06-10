Fischotter kehrt zurück? Kamera in RLP nimmt Tier auf

Ist der Fischotter nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt? Wildkameras haben eines der Tiere im Landkreis Alzey-Worms aufgenommen. Das Tier gilt bislang als ausgestorben.

Im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz hat eine Wildkamera erstmals einen Fischotter aufgenommen. Das Tier wurde in einem bekannten Biberrevier gesichtet. Laut der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz war das Tier auf einem Biberdamm unterwegs. Wie Sarah Rossi vom SNU laut “SWR” erklärt, könnte der Fischotter nach vielen Jahren auch wieder nach Rheinland-Pfalz zurückkehren.

Kehrt der Fischotter nach Rheinland-Pfalz zurück? Tier in Biber-Gebiet gesichtet

Die Aufnahmen entstanden zufällig, erwartet habe man den Fischotter vor Ort nicht. „Für uns ist das absolut toll, einen Otter vor der Kamera zu haben“, erklärt Rossi. „Wir haben nun auch eigene Kameras aufgestellt, damit wir schneller reagieren können.“ Die Experten hoffen derweil auf Spuren, um mehr über die Rückkehr des Fischotters nach Rheinland-Pfalz herauszufinden.

Geschützte Art könnte zurück nach Rheinland-Pfalz kommen

In Rheinland-Pfalz gibt es laut Rossi gleich mehrere Gebiete, wo Fischotter erfolgreich wieder ansiedeln könnten. Einige Gebiete rund um die Flüsse Glan, Sieg und Nister seien demnach geeignet. Die Rückkehr der geschützten Art birgt allerdings auch Konfliktpotenzial. Angler und Fischzüchter könnten durch den Fischotter dieselben Probleme bekommen, die bereits in anderen Bundesländern für Diskussionen sorgen. So gibt es in Bayern immer wieder rechtliche Auseinandersetzungen, bei denen ein möglicher Abschuss zur Diskussion steht. Denn für Fischereibetriebe und Teichwirte entstehen durch das Tier oft große wirtschaftliche Schäden.

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