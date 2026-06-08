Habicht greift Menschen und Hunde in Park an

Ein Habicht hat mehrere Menschen sowie Hunde in einem Park angegriffen. Die Polizei rückte an. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

In Heilbad Heiligenstadt (Thüringen) hat ein Habicht in einem Park Menschen und Hunde angegriffen. Die Polizei musste nach eigenen Angaben anrücken, nachdem bislang Unbekannte die Voliere öffneten, in der der Habicht zusammen mit einem Fasan lebte.

Habicht greift Menschen und Hunde an: Täter befreiten Tier aus Voliere

Die Voliere war Berichten zufolge doppelt gesichert, und das aus gutem Grund: Bei Habichten handelt es sich um einen Greifvögel, die andere Vögel und Säugetiere fressen und dafür mit scharfen Krallen sowie Schnäbeln ausgestattet sind. Diese können auch für größere Tiere und Menschen gefährlich sein.

Zwei Greifvögel entflohen: Von beiden Tieren fehlt jede Spur

Unklar ist, ob und wie viele Menschen bei dem Angriff durch den Habicht verletzt wurden. Die Polizei konnte den Halter der beiden Vögel schnell ausfindig machen. Von dem Vogel sowie dem ebenfalls fehlenden Fasan fehlen nach jetzigem Stand der Berichterstattung allerdings jede Spur.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich mit Hinweisen zum mutmaßlichen Täter zu melden.

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