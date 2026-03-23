Im Weimarer Land (Thüringen) kam es zu einem Wildunfall, bei dem eine 69-Jährige in ihrem Auto mit einem Wildschwein kollidierte.

Auf der B87 zwischen Rannstedt und Reisdorf im Weimarer Land (Thüringen) war eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem VW-Golf unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein vor ihr auf die Fahrbahn lief. Wie die Polizei am Sonntag (22. März 2026) berichtet, konnte sie trotz Gefahrenbremsung nicht verhindern, mit dem Wildtier zusammenzustoßen.

Wildunfall im Weimarer Land – Frau kollidiert mit Wildschwein

Nach dem Aufprall mit dem Wildschwein lösten auch die Airbags des VW-Golf aus, die Frau kollidierte daraufhin zusätzlich mit der Leitplanke am Fahrbahnrand. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro – ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet, wurde die Frau bei dem Wildunfall nicht verletzt. Das Wildschwein verendete allerdings noch an der Unfallstelle.

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