Wilderei in Bayern? Rehe im Landkreis Bayreuth illegal getötet

Kam es im Landkreis Bayreuth (Bayern) zu mehreren Wilderei-Fällen? Einige Funde deuten klar daraufhin. Was ist bisher bekannt?

Im Landkreis Bayreuth in Bayern deutet der Fund mehrerer toter Rehe auf Wilderei hin. Die Tiere befanden sich alle in einem Jagdrevier bei Metzlersreuth. Ein Fund vom 20. März wies zusätzlich eindeutige Schussverletzungen auf. Was ist hierzu bisher bekannt?

Wilderei im Landkreis Bayreuth? Berichte deuten auf illegal getötete Rehe hin

Das „Bayreuther Tageblatt“ berichtete über die mutmaßlichen Wilderei-Vorfälle. Der zuständige Jagdpächter in dem Revier bei Metzlersreuth entdeckte wiederholt tote Rehe. Bei einem Fund vom 20. März 2026 konnte man nun erstmalig eindeutig Ein- und Austrittswunden am Rehkadaver feststellen, die nach aktuellem Erkenntnisstand dementsprechend auf eine Schussverletzung hinweisen.

Abschüsse sind nicht auf befugte Jäger zurückzuführen

Der zuständige Jagdpächter konnte den Abschuss durch einen befugten Jäger ausschließen. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass es sich bei den Tötungen mehrerer Rehe im Landkreis Bayreuth um illegale Abschüsse und damit Jagdwilderei handeln könnte.

Polizei bittet um Zeugenaussagen bei mutmaßlichem Wilderei-Fall

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Wilderei-Vorfall aufgenommen. Derzeit gibt es allerdings noch keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Ermittlungen laufen dementsprechend weiter an. Die Polizei bittet daher Personen, die im Bereich des betroffenen Jagdreviers auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230 zu melden.

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