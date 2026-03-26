Spaziergänger finden toten Wolf – Untersuchungen laufen

Im Ilmkreis in Thüringen haben Spaziergänger einen toten Wolf entdeckt. Laut Umweltministerium ist die Todesursache derzeit noch unklar. In dem Bundesland leben schätzungsweise rund 30 Wölfe in sieben Territorien.

In einem Waldgebiet bei Großbreitenbach im Ilm-Kreis (Thüringen) haben Spaziergänger am vergangenen Wochenende einen toten Wolf entdeckt. Nach Angaben des Kompetenzzentrums Wolf, Biber, Luchs lag das tote Tier nahe eines Weges, gut sichtbar für die Gruppe, die das Tier gefunden hat.

Spaziergänger finden toten Wolf im Ilmkreis

Nach Angaben des Umweltministeriums meldeten die Spaziergänger ihren Fund dem zuständigen Jäger. Dieser informierte daraufhin direkt das Kompetenzzentrum. Fachleute sichteten den Kadaver vor Ort und transportierten das tote Tier ab.

Nun sollen Untersuchungen abklären, woran der Wolf gestorben ist und ob es sich um ein in Thüringen sesshaftes Tier handelt. Vermutungen nach lag das tote Tier bereits mehrere Tage im Wald, bevor die Spaziergänger es fanden.

Wölfe in Thüringen: Raubtiere leben in sieben Territorien

Großbreitenbach liegt am Wolfsterritorium Neustadt am Rennsteig. Dort lebt ein Rudel nach Schätzungen des Kompetenzzentrums dauerhaft. In Thüringen sollen schätzungsweise etwa 30 Wölfe dauerhaft ansässig sein. Sieben Wolfsterritorien sind dabei für das Bundesland angegeben. DerWolf ist in Thüringen also großflächig verbreitet.

Insgesamt leben in Deutschland über 1.600 dokumentierte Wölfe. Die häufigste Todesursache ist und bleibt der Straßenverkehr. Über 1.000 Wölfe sind dabei in Deutschland bisher insgesamt durch Verkehrseinwirkungen gestorben. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf gab es im Jahr 2025 137 nachgewiesene Totfunde. In 99 Fällen ist das Verenden der Raubtiere auf Verkehrsunfälle zurückzuführen. Dieser traurige Trend setzt sich dementsprechend auch im Jahr 2026 fort.

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