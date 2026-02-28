Wie alt werden Wölfe? Informationen zum Raubtier

Um den Wolf ranken sich nicht nur viele Mythen – das Raubtier wird inzwischen auch vielfach diskutiert. Zwischen Streits um eine mögliche Bejagung und märchenhaften Darstellungen ist vielen Menschen allerdings nur wenig über Wölfe bekannt. Wie alt werden Wölfe? Wie gut können sie hören, sehen und laufen? JÄGER hat einige interessante Fakten zu dem Raubtier zusammengefasst.

Wie alt werden Wölfe?

Der Wolf breitet sich immer weiter in Deutschland aus. Vielen Menschen ist allerdings nur wenig zum dem Raubtier bekannt. Eine der häufigsten Fragen bleibt: Wie alt werden Wölfe? In freier Wildbahn werden Wölfe etwa 10 bis 13 Jahre alt, in seltenen Fällen gibt es auch Tiere, die 15 Jahre alt werden. In Gefangenschaft können sie in Einzelfällen sogar noch älter werden.

Ein Großteil der Tiere erreicht dieses Alter allerdings nicht. Krankheiten oder weitere Gefahrenquellen wie der Straßenverkehr verkürzen das Leben vieler Tiere. In den ersten beiden Lebensjahren liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa 50 Prozent.

Wie gut hört ein Wolf?

Eigentlich wirken die Ohren vom Wolf eher unscheinbar. Wenn man den Wolf beispielsweise mit einem Schäferhund vergleicht, fallen seine kleinen, dicht behaarten Ohren viel weniger auf. Doch der Schein trügt, denn der Wolf kann hervorragend hören. Er nimmt Töne bis zu 40 Kilohertz war, was genug ist, um andere Wölfe in mehreren Kilometern Entfernung wahrzunehmen. Der Mensch hört vergleichsweise nur Töne bis zu 20 Kilohertz, also gerade mal halb so viel.

Wie gut kann ein Wolf sehen?

Der Wolf muss sich nicht nur auf sein hervorragendes Gehör verlassen. Auch seine Augen bieten ihm eine ausgezeichnete Hilfe bei der Jagd. Mit einem Blickwinkel von 250 Grad behält das Raubtier den absoluten Überblick. Der Mensch hat im Vergleich dazu einen Blickwinkel von „nur“ 180 Grad. Und auch in der Nacht kann der Wolf sehr gut sehen.

Wie schnell kann ein Wolf laufen?

Der Wolf legt innerhalb seines Territoriums täglich teils weitere Strecken zurück. Bis zu 20 Kilometer am Tag, also fast ein halber Marathon! Aber das sind nicht die Rekordzahlen des Raubtiers: Jungtiere, die sich vom Rudel entfernen, um ein eigenes zu gründen, schaffen – je nach Quelle – sogar 45 bis 80 Kilometer am Tag. Dabei laufen die Tiere durchschnittlich etwa 10 bis 12 Stundenkilometer, was bei Menschen in etwa einem schnellen Joggen.

Marathon und Sprint

Doch der Wolf hat nicht nur eine herausragende Ausdauer, er ist – wenn nötig – auch ein guter Sprinter: Er schafft bei kurzen Sprints Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern. Rekordsprinter Usain Bolt liegt mit einer Spitzengeschwindigkeit von knapp 45 Stundenkilometern in einem ganz ähnlichen Bereich.

Wie alt werden Wölfe – ein vielseitiges Raubtier

Der Wolf ist ein spannendes Tier, das körperlich optimal an die Jagd angepasst ist. Fragen zum Alter eines Wolfes, seiner Seh- und Hörkraft sowie anderen körperlichen Fähigkeiten kommen immer häufiger auf – so wie das Raubtier auch immer häufiger in Deutschland gesichtet wird.

