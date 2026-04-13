Bär stolziert auf Baustelle: Arbeiter filmen das Raubtier

Bärensichtungen sorgen immer wieder für Aufruhr, besonders im deutschsprachigen Bereich gelten sie allerdings weiterhin als Seltenheit. Nun wurde eines der Raubtiere in unmittelbarer Nähe einer Baustelle gesichtet. Arbeiter vor Ort filmten das Tier.

Am vergangenen Donnerstag (9. April 2026) kam es in Proveis, einer deutschsprachigen Gemeinde am Deutschnonsberg in Südtirol (Italien), zu einer Bärensichtung. Der Bär soll unmittelbar an einer Baustelle entlanggegangen und zwei Arbeitern dabei auf wenige Meter nahegekommen sein. Einem der Männer war es möglich, das Tier zu filmen und die Begegnung damit zu bestätigen.

Bär in der Nähe von Baustelle gesichtet: Mann kann Raubtier filmen

Was genau war passiert? Zu der Begegnung kam es gegen 8.15 Uhr am Morgen. Zwei Arbeiter hielten zu dieser Zeit zusammen mit dem Bürgermeister an der Baustelle, um diese zu begutachten. Etwa 100 Meter entfernt entdeckten sie dann die Silhouette eines Tieres, das über eine nahegelegene Wiese in Richtung Baustelle lief. Schnell bemerkten die Männer: Ein Bär nähert sich ihnen.

Die Aufregung war allerdings schnell vorbei. Der Bär zeigte sich weder aggressiv noch besonders neugierig, er verschwand schnell wieder hinter einem Hügel auf der Wiese. Noch zuvor konnte einer der Arbeiter das Tier allerdings filmen.

Wie verhalte ich mich bei einer Bärensichtung?

In Italien kommt es gelegentlich zu Begegnungen zwischen Bären und Menschen, besonders im Trentino, wo es nach Wiederansiedlungen über 100 Tiere gibt. Im Falle einer Sichtung ist Umsicht geboten, besonders im Frühjahr. Denn der Bär bekommt meist zwischen Januar und März seine Jungen. Muttertiere sind in der Zeit, nachdem sie ihren Nachwuchs bekommen, besonders wachsam und verteidigen die Jungtiere häufig aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Auch in Wäldern kann es zu Gefahren kommen, wenn die Raubtiere den Menschen nur plötzlich bemerken und dadurch eine Gefahr wahrnehmen. Dadurch ist anzuraten, sich im Wald grundsätzlich bemerkbar zu machen. So schreckt man einen Bären nicht auf und minimiert die Gefahr eines plötzlichen Angriffs.

Insgesamt geht von Bären im deutschsprachigen Raum, nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Population, keine große Gefahr aus. Im seltenen Falle einer Begegnung sollte allerdings der nötige Respekt vor dem Raubtier bestehen.

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