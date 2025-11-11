Bär greift in Japan an: Hotelzimmer komplett zerstört

Erneut gibt es schockierende Bilder aus Japan. Videoaufnahmen zeigen, wie ein Bär in ein Hotelzimmer eindringt. Dort wütet das Raubtier mehrere Stunden und zerstört große Teile des Zimmers. Erst nach mehreren Stunden wird der Braunbär erschossen. Dennoch kann man bei dem Vorfall von Glück im Unglück reden.

Bärenangriff: Raubtier zerstört Hotelzimmer

Aufnahmen zeigen die Nachwirkungen des erschreckenden Vorfalls. Ein Bär drang in Japan in ein Hotelzimmer ein und verwüstete es vollständig. Über vier Stunden lang wütete das Raubtier in dem Zimmer, bevor es schlussendlich erschossen werden konnte. Die Folge: Ein vollständig zerstörtes Zimmer. Auf den Aufzeichnungen sind unter anderem komplett zerfetzte Wände zu sehen.

Bär verwüstet Hotelzimmer in Japan: Glück im Unglück

Dennoch verlief der Bärenangriff vergleichsweise glimpflich. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel in einem japanischen Gebirge in der Nähe einer heißen Quelle. Eigentlich ein beliebtes Ziel für einen erholsamen Urlaub – das Hotel ist allerdings über die Herbst- und Wintermonate geschlossen. Demnach befand sich glücklicherweise kein Gast in dem Hotelzimmer. Bei dem Angriff konnte der Bär also niemanden verletzen. Warum das Tier sich derart aggressiv verhalten hat, ist unklar.

Bär in Japan: Gefährliche und tödliche Angriffe häufen sich

Wie gefährlich ein Bärenangriff sein kann, zeigt die Statistik in Japan. Seit April diesen Jahres gab es in dem ostasiatischen Land mehr als 100 Angriffe von Bären. Dabei sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden durch Bären verletzt. Besonders in Hokkaido und Honshu gibt es eine beachtliche Braun- sowie Schwarzbären-Population. Dabei ist der Braunbär größer und für den Menschen wesentlich gefährlicher.

