Dorothee Giffey ist neue Präsidentin des LJV Hamburg

Es ist soweit. Der Landesjagdverband Hamburg hat eine neue Führung. Nach dieser mit Spannung erwarteten Entscheidung geht der LJV jetzt neu ausgerichtet in die Zukunft.

Heute Abend fand die diesjährige Mitgliederversammlung des LJV Hamburg im Landhaus Jägerhof statt. Die Veranstaltung war gut besucht – sicherlich auch wegen Punkt neun auf der Tagesordnung: Wahl eines Präsidenten.

Dorothee Giffey gewinnt die Wahl in Hamburg

Die stimmberechtigten Mitglieder im Jägerhof hatten die Möglichkeit, sich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden: Dorothee Giffey und Andreas Brandt, der bisherige Vizepräsident, stellten sich zur Wahl.

Diese war auch eine Richtungsentscheidung. Während Giffey in unserem Talk-Format davon sprach, dem Verband „eine starke Stimme“ geben zu wollen, damit die Rolle der Jagd in der Stadtgesellschaft präsenter wird, erläuterte Brandt dem JÄGER gegenüber, zunächst an den internen Strukturen arbeiten zu wollen, um dann organisierter nach außen auftreten zu können.

Ein aktiverer Hamburger Landesjagdververband

Mehr Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit wollten beide, die Frage war nur: Soll zuerst an der Außenwirkung und auch der persönlichen, nahbaren Kommunikation in die Gesellschaft gearbeitet werden oder muss der Verband sich erst intern klarer aufstellen und dann auch über Soziale Medien und in Abstimmung mit Nachbarverbänden mehr Akzeptanz und Interesse an der Jagd schaffen?

Die Hamburger Jäger haben sich vor wenigen Minuten mit einer deutlichen Mehrheit von 216 der 360 insgesamt abgegebenen Stimmen für Dorothee Giffey und damit für ersteres entschieden. Der JÄGER wünscht viel Erfolg im Amt! Wir werden Sie natürlich über die kommenden Schritte der Neuausrichtung des LJV Hamburg auf dem Laufenden halten.

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