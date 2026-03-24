LJV Hamburg: Präsidentschaftskandidatin Dorothee Giffey im JÄGER-Talk

Am 13. April 2026 wählen die Hamburger Jägerinnen und Jäger einen neuen Präsidenten. Und gleich zwei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des derzeitigen LJV-Präsidenten Joachim F. Weinlig-Hagenbeck. Die Präsidentschaftskandidatin Dorothee Giffey war zu Gast bei uns im JÄGER-Talk.

Wir wollten von ihr unter anderem wissen, wie sie den Verband in die Zukunft führen will, wie die Neozoenbejagung vereinfacht werden soll und wie die Zusammenarbeit der einzelnen Jägergruppen weiter verbessern werden kann.

Zudem ging es um die in Hamburg stark verschärften und vor allem teuren Überprüfungen der Waffenaufbewahrung sowie die zeitintensive Verlängerung der Jagdscheine. Beides Überprüfungsmaßnahmen, die allen Legalwaffenbesitzern in Hamburg, und damit auch den Hamburger Jägern, das Leben schwer machen, seit im Jahr 2023 ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas und Sportschütze im Stadtgebiet einen Amoklauf beging.

Und auch der „Trichinen-Proben-Tourismus“ in die angrenzenden Bundesländer sowie das Rotwild im Duvenstedter Brook waren Thema.

Wir müssen die nicht jagende Stadtbevölkerung – wir leben in der zweitgrößten Stadt Deutschlands – davon überzeugen, dass das, was wir machen, praktischer Naturschutz ist. Und wenn man sich vorstellt, dass zweieinhalbtausend Mitglieder gemeinsam so ein Ziel verfolgen, dann kann das was werden.

– Dorothee Giffey –

Freuen Sie sich auf einen spannenden JÄGER-Talk!

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