Wilderei: Totes Wildschwein soll illegal getötet worden sein

Immer wieder kommt es zu Wilderei, auch in Deutschland. Nun steht der Verdacht im Raum, dass ein Wildschwein illegal von einem Wilderer getötet wurde.

Ein verendetes Wildschwein lag in einem Wald. Nach dem Fund begannen die Ermittlungen der Dießener Polizei. Der Verdacht auf Wilderei steht im Raum. Was ist bisher zu dem Fall bekannt?

Wilderei bei Augsburg? Polizei ermittelt wegen totem Wildschwein

In der Gemeinde Eresing (Landkreis Landsberg in Bayern) fand ein Jagdpächter am vergangenen Mittwoch (4. März 2026) ein verendetes Wildschwein in einem Waldstück. Bei Betrachtung des Kadavers wurde eine Schusswunde bemerkt, wie aus dem Bericht der zuständigen Dießener Polizei hervorgeht.

Sowohl bei den Jagdausübungsberechtigten der umliegenden Reviere als auch der Jagdpächter selbst konnten keine Informationen zu dem Abschuss liefern. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Fall der Wilderei durch einen Unbekannten handelt. Hinweise zur Identität oder dem Motiv des Täters gibt es bislang keine.

Bei Hinweisen bittet die Polizeiinspektion Dießen Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu Melden.

