Fuchs in Zaun gefangen: Feuerwehr verhindert Wildtier-Tod

Zäune stellen immer wieder eine Gefahr für Wildtiere dar. Ein Fuchs versuchte sich nun aus einem Zaun zu befreien – und sorgte damit fast für seinen Tod. Die Feuerwehr rückte an, um das Tier zu befreien.

Wildtiere sorgen in deutschen Großstädten immer wieder für Schlagzeilen. Immer wieder geht es auch um den Fuchs.

Fuchs in Dortmund: Tier verheddert sich in Zaun

So legte beispielsweise ein Fuchs in Dortmund den Bahnverkehr teilweise lahm, weil er es sich im Gleisbett bequem machte. In München verfing sich eines der Tiere nun in einem Zaun. Bei dem Versuch, sich selbst zu befreien, brachte sich das Tier schnell in eine lebensgefährliche Situation. Denn der Zaun wickelte sich immer enger um seinen Hals. Nach Angaben der Polizei sorgten die heftigen Befreiungsversuche des Wildtieres dafür, dass sich die Maschen der Absperrung mehrfach um den Hals wickelten.

Feuerwehr kann Wildtier noch knapp retten

Die Feuerwehr rückte an – und kam allem Anschein nach in letzter Sekunde. Denn der Fuchs bewegte sich kaum noch. Nach eigenen Angaben konnten die Einsatzkräfte vor Ort das geschwächte Tier ohne Gegenwehr befreien. Das Wildtier floh daraufhin sofort.

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