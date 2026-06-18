Hochsitz beschädigt: Wildkamera überführt Täter sofort

Ein Mann sägte einen Hochsitz an. Doch noch während der Tat konnte die Polizei den Täter schnappen. Ausgerechnet die Technik der ansässigen Jäger überführte den 64-Jährigen.

In Gelsenkirchen-Scholven (Nordrhein-Westfalen) beschädigte ein Mann einen Hochsitz. Die Polizei Gelsenkirchen berichtete von der Tat am 14. Juni 2026. Demnach beschädigte ein 64 Jahre alter Mann den Ansitz mit einer Säge sowie einem Akku-Bohrschrauber. Doch die Einsatzkräfte konnten den Übeltäter noch vor Ort überführen. Der Grund: Er bemerkte nicht, dass die Technik der ansässigen Jäger ihn live vor Ort aufnahm.

Hochsitz in Gelsenkirchen beschädigt: Wildkamera überführt Täter sofort

Eine in der Nähe vom Hochsitz angebrachte Wildkamera zeichnete auf, wie der 64-Jährige die Einrichtung zu beschädigen begann. Dadurch konnte die Polizei noch während der Tat anrücken. Die Einsatzkräfte konnten rechtzeitig anrücken und den Täter tatsächlich noch am Tatort festnehmen.

Polizei rückt an: Erhebliche Schäden am Ansitz

Dennoch lässt sich der Polizeimeldung entnehmen, dass der Mann erhebliche Schäden am Hochsitz anrichten konnte. Demnach wurden mehrere Pfeiler der Sitzanrichtung bereits abgeschraubt oder durchgesägt. Unentdeckt hätten diese Manipulationen eine erhebliche Gefahr für die Jägerschaft vor Ort darstellen können. Derweil laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall. Öffentliche Informationen zu möglichen Motiven oder Hintergründen gibt es bislang keine.

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