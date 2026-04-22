Wölfe reißen mehrmals Schafe im Kreis Olpe (NRW)

Im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen sollen Wölfe gleich mehrere Schafe und Lämmer auf einem Hof gerissen haben. Was ist zu dem Fall bekannt?

In der Nacht zu Sonntag (19. April 2026) kam es im Kreis Olpe zu einem Angriff, bei dem erneut Tiere starben. Die Indizien deuten auf einen erneuten Wolfsriss hin. Laut Berichten der Presse handelt es sich bei dem betroffenen Hof um den Tannenhof von Peter Quast in Wenden-Scheiderwald. Dort kam es erst neun Tage zuvor zu einem mutmaßlichen Wolfsangriff, bei dem insgesamt 13 Schafe starben. Sind mehrere Wölfe oder gar ein ganzes Rudel in der Region unterwegs?

Wölfe töten Lämmer in Olpe? Landwirt Opfer mehrerer Angriffe

Der betroffene Landwirt zeigt sich geschockt über das Ausmaß. Quast baut auf seinem Hof Bio-Weihnachtsbäume an. Seine Schafe stehen in seinen Schonungen, sie fressen dabei das Gras rund um die Weihnachtsbäume herum auf. Dadurch kann Quast auf den Einsatz von Spritzmitteln verzichten. Nun sind einige der Tiere Opfer von einem Angriff geworden – allem Anschein nach sollen Wölfe verantwortlich sein.

Tiere mit 1,60 Meter hohem Zaun geschützt

Besonders bitter: Der Landwirt schützte seine Tiere mit 1,60 Meter hohen Zäunen. Diese konnten die Wölfe allerdings nicht davon abhalten, zu den Schafen zu gelangen und diese zu töten. Vermutlich waren die Raubtiere in der Lage, den Zaun einfach zu überspringen.

Wölfe in NRW: Landwirt fordert Reaktion aus der Politik

Der Landwirt reagierte inzwischen auf die Angriffe: Seine Schafe stehen nun im Stall. Auch weitere Tierhalter in der Nähe sollen Berichten zufolge ihre Tiere aus Angst vor dem Wolf nicht mehr draußen halten. Wie sich Quast gegenüber der Presse äußert, befürchtet er, dass die Wölfe irgendwann auch andere Tiere oder sogar Menschen angreifen. Der Landwirt bittet die Politik laut „WDR“ darum, endlich tätig zu werden. Derweil steht die offizielle Untersuchung der getöteten Tiere noch aus.