Biber bauen Damm in Gully: Überschwemmung knapp verhindert

In Rietheim-Weilheim im Kreis Tuttlingen (Baden-Württemberg) kam es fast zu einer Überschwemmung. Der skurrile Grund: Ein Biberpaar hatte sich entschieden, ihren Damm in einen Regenwasserkanal zu bauen.

Für den Bauhof in Rietheim-Weilheim kam es in der vergangenen Woche zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Wie der „SWR“ berichtet, suchten Mitarbeiter vor Ort nach dem Grund für einen verstopften Gully, um Überschwemmungen zu vermeiden. Als sie einen Gully-Deckel anhoben, machten sie eine besondere Entdeckung: Ein Biber-Paar hatte es sich in dem Regenwasserkanal nicht nur bequem gemacht, sie bauten auch einen Damm in das Rohr. Mehrere Zweige, Äste und Naturmaterialien verstopften den Abfluss.

Biber in Rietheim-Weilheim bauen Damm in Regenwasserkanal

Schnell entschied man sich dazu, die Nagetiere umzusiedeln – auch, weil Regen angekündigt worden war. Da es sich bei Bibern um geschützte Tiere handelt, musste dafür allerdings zunächst eine Genehmigung vom Regierungspräsidium einholen. Als diese vorlag, lockerten Einsatzkräfte die Baute der Biber im Rohr und siedelten die Tiere daraufhin mit Transportboxen um.

Geschützte Tiere erfolgreich umgesiedelt

Für die Biber endete der Einsatz mit einem wesentlich passenderen Zuhause. Der kurze Transport brachte die Tiere an einen früheren Flusslauf der Donau, ebenfalls bei Rietheim-Weilheim. Dort können dir beiden Nager nun einen neuen Damm aufbauen, der auch nicht für Überschwemmungen am Bauhof sorgt.

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