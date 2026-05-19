Wildschweine erlöst: Schwerer Wildunfall auf der B5

Auf der B5 kam es zu einem schweren Wildunfall. Die Polizei musste mehrere verletzte Tiere mit Schüssen erlösen. Was ist auf der Straße bei Elstal passiert?

Auf der Bundesstraße B5 im Havelland kam es zu einem schweren Wildunfall. Auf der Fahrbahn bei Elstal waren mehrere Wildschweine sowie Fahrzeuge in eine Kollision involviert. Feuerwehr und Polizei rückten zum Einsatz an. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Montag (18. Mai 2026).

Schwerer Wildunfall auf der B5 bei Elstal: Wildschweine auf der Straße überfahren

Berichterstattungen zufolge soll die Wildschweinrotte plötzlich auf die Fahrbahn der B5 gelaufen sein. Ein Auto konnte die Kollision mit den Wildtieren nicht verhindern und stieß mit mehreren der Tiere frontal zusammen. Der Aufprall hatte erhebliche Konsequenzen: Das Fahrzeug schlidderte noch etwa 100 Meter weit, Schutt und Fahrzeugteile verteilten sich auf der kompletten Straße.

Keine Verletzten in Folge der Kollision mit Rotte

Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls in den Unfall involviert. Sie konnten nicht rechtzeitig bremsen und fuhren entweder in die Trümmer auf der Straße oder die bereits überfahrenen Wildschweine. Bei dem Wildunfall wurden keine Personen verletzt, Rettungskräfte vor Ort untersuchten eine involvierte Frau, die nach dem Unfall unter Schock gestanden habe.

Polizei reagiert: Zwei Wildschweine mit der Dienstwaffe erlöst

Für die Wildtiere endete der Unfall derweil tragisch. Drei Schwarzkittel lagen nach der Kollision auf oder neben der Straße. Eines der Tiere war zum Ankunftszeitpunkt der Einsatzkräfte bereits verstorben, die anderen beiden waren schwer verletzt. Die Polizei entschied sich dazu, die Tiere via Schuss aus der Dienstwaffe zu erlösen.

Derweil sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle nach dem Wildunfall ab und begann mit den Reinigungsarbeiten. Die B5 wurde bis zum Ende der Aufräumung zeitweise vollständig gesperrt.

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