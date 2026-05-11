Biber greift Kind an: Videoaufnahmen zeigen Bissattacke

Ein achtjähriger Junge ist von einem Biber angegriffen worden. Videoaufnahmen zeigen, wie das Nagetier den jungen Angler verletzt. Angehörige mussten einschreiten. Was ist zu dem Vorfall bekannt?

Der Vorfall rund um den aggressiven Biber ereignete sich am Sonntag, den 3. Mai 2026 in den Abendstunden im US-Bundesstaat New Jersey. An einem See war der Achtjährige mit einigen Angehörigen Angeln. Plötzlich griff ein Biber den Jungen an. Laut Angaben der Polizei versuchte dieser noch, das Nagetier abzuschütteln. Dabei stürzte er allerdings, woraufhin das Tier ihm in den Oberschenkel biss.

Biber greift achtjähriges Kind an: Video zeigt Attacke von Nagetier

Videoaufnahmen von dem Angriff zeigen, wie Angehörigen dem achtjährigen Jungen zur Hilfe eilen und vergeblich versuchen, den Biber ins Wasser zu treiben. Eine der anwesenden Personen entscheidet sich letztendlich dazu, das Nagetier zu greifen und es zurück in den See zu werfen.

Behörden reagieren: Angriffe sollen ernstgenommen werden

Nach Angaben der Behörden soll der Biber zuvor bereits aggressiv auffällig gewesen sein und mehrere Parkbesucher rund um den See angegriffen haben. Der Achtjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, über seinen Zustand ist nichts bekannt. Die Behörden weisen darauf hin, sich nach einem Angriff dringend medizinisch untersuchen zu lassen. Wildtiere können durch Verletzungen nämlich teils gefährliche Krankheiten übertragen.

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