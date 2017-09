Stangenlänge als Veranlagung – Geweihentwicklung beim Rotwild

Geweihentwicklung beim Rotwild – Kann man vom Rotwild-Spießer auf seine zukünftige Geweihentwicklung schließen?

Die Länge der Spieße entscheidet oft darüber, ob ein Rotschmalspießer weiterleben darf oder nicht. Denn die Stangenlänge soll Weiser der Veranlagung sein. Spanische Forscher haben dies nun untersucht und Erstaunliches herausgefunden. Dr. Nina Krüger fasst die Ergebnisse für Sie zusammen.

An keiner anderen Wildart scheiden sich die Geister so sehr wie am Rotwild. An der Antwort, welche Hegemaßnahme die richtige ist, sind schon Freundschaften zerbrochen. Warum? Weil in einigen Gebieten zur Populationsreduktion jedes Stück erlegt wird, das in Anblick kommt, und in anderen die Trophäenqualität als Hegekriterium gilt. So kann es vorkommen, dass unter Androhung drakonischer Strafen nur geringe Hirsche bestimmter Güteklassen freigegeben werden, um die Verteilung der genetischen Merkmale einer Population zu beeinflussen.