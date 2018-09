Der Lebenshirsch im eigenen Revier

Seit der Rückkehr unserer Familie auf einen Teil des ehemaligen Besitzes in Mecklenburg habe ich die Möglichkeit, in einem paradiesischen Revier auf fast alle Schalenwildarten Deutschlands zu jagen. In dieser Zeit wurde ich auf zahlreichen Ansitzen zusammen mit meinem Vater ans Rotwild herangeführt und konnte mit ihm das Erlegen seines stärksten Hirschen erleben. Die Freude war daher groß, als mein Vater mir im vergangenen Jahr zu meinem 40. Geburtstag einen Hirsch der Klasse 4, also einen Erntehirsch, freigab. Bereits Mitte August begann ich, nach einem passenden Geweihten zu suchen. Die ersten Hirsche fingen an zu melden, aber erst auf dem 13. Ansitz wurden wir mit einem wahren Konzert belohnt. Ein starker, reifer Hirsch zeigte sich aber nicht. So beschloss ich am nächsten Morgen, den 27. August, es allein auf meinen Geburtstagshirsch zu versuchen. Es herrschte Totenstille. Hatten sich die Hirsche am Abend zuvor durch das unglaubliche Konzert so sehr verausgabt? Nach drei Stunden baumte ich ab und fuhr nach Hause.

Unentschlossen auf den Ansitz

Ab Mittag setzt Regen ein. Ich empfinde, wie an allen Tagen zuvor, eine innere Unruhe, denn einerseits ist meine zur Verfügung stehende Zeit im elterlichen Revier begrenzt und andererseits sind in unserem Hegering nur zwei Hirsche der Klasse 4 pro Jahr freigegeben. Trotz des schlechten Wetters kreisen meine Gedanken um einen weiteren Ansitz an diesem Abend. Ich lasse den Wetterhahn vom Kirchturm, der mir die Windrichtung anzeigt, nicht aus den Augen. Es herrscht Westwind, eine immer schwierige Windrichtung für das Angehen der Hochsitze im Revier, die ich mir für den Hirsch in die engere Wahl gezogen habe. Macht es überhaupt Sinn, bei sintflutartigen Güssen und starkem Wind hinauszugehen?