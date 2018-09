Wildbiologie – Die Geweihentwicklung beim Rothirsch

Der Einfluss der Witterung

Auch die Witterung hat Einfluss auf die elementare Zusammensetzung des Geweihs. Und spanische Forschungen haben ergeben, dass die Regenmenge und die Temperaturschwankungen eines jeweiligen Jahres die Qualität und Zusammensetzung des Geweihs beeinflusst. So beobachteten die Forscher, dass es während der Brunft 2005, in dem Jahr also, in dem es Ende Januar und Anfang Februar noch einmal sehr kalt wurde, viel häufiger zu Stangenbrüchen kam als üblich, während ein Unterschied in den Wildbretgewichten nicht festgestellt werden konnte. Dies deckt sich mit den Beobachtungen vieler Rotwildkenner, die von guten und schlechten Geweihjahren sprechen.

Geweihproben geben Auskunft

Geweihproben aus schlechteren Jahren wiesen durchschnittlich eine geringere Dichte auf, dafür aber einen erhöhten Gehalt an Silizium und einen geringeren an Natrium. Am interessantesten aber war die Beobachtung der Wissenschaftler, dass sowohl in guten als auch in schlechten Geweihjahren solche Abwurfstangen, die Brüche auswiesen, einen geringen Gehalt an Mangan aufwiesen. Schließlich fanden sie den Zusammenhang: Silizium wird als Stressantwort auf Kälte, Dürre oder giftige Konzentrationen von Elementen wie Mangan vermehrt von Pflanzen aufgenommen und gelangt so in den Stoffwechsel der Hirsche und lässt so den Gehalt an Natrium und Mangan sinken.

Der Manganeffekt während der Geweihentwicklung beim Rothirsch

Die Forscher stellten fest, dass es viel seltener zu einem Mangel der Hauptelemente Kalzium und Phosphor kam als angenommen, denn der für das Geweihwachstum in der Äsung fehlende Gehalt wird aus den bestehenden Knochen mobilisiert. Mit dem Zur-Verfügung-stellen von Mangan ließen sich jedoch die Geweihgewichte um bis zu 30 Prozent steigern, wenn genügend Kalzium und Phosphor mit der Äsung aufgenommen wurde, um eine ausreichende Reserve in den Skelettknochen zu gewährleisten.