Jagd auf einen kapitalen Hirsch im Traumrevier Berleburg

Rotwildbrunft in Bad Berleburg.Nun auf einen kapitalen Hirsch jagen zu dürfen, und das noch in einem heimatlichen, von alten Hirschen nur so wimmelnden Revier, das ist unbestritten die Krone deutschen Waidwerks. Begleiten Sie Michael Richter bei der Jagd auf seinen Lebenshirsch.

Die Talwiesen sind erfüllt vom wohltuenden Geruch des letzten Heuschnitts. Weiter oben, auf den kühlen Höhenzügen des Rothaargebirges, verströmt der Fichtenwald seinen würzigen Duft. Die Jagd auf den alten, starken Brunfthirsch in der eigenen Heimat bleibt für viele Jäger nur ein unerfüllter, von Sehnsucht begleiteter Traum. Für mich ist dieser Traum zur Wirklichkeit geworden – im Gebiet mit dem stärksten Rotwildvorkommen Deutschlands – den Wäldern von Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Das Traumrevier Bad Berleburg

Die Revierverhältnisse in Berleburg sind beeindruckend. Bei der ersten Reviererkundung geht es mit dem Pkw durch eine wunderschöne und abwechslungsreiche Landschaft. Die Höhenrücken, meist mit Fichten bestockt, gehen in feuchte Wiesentäler über. In den Mittellagen dominiert die Buche. Dichte Bewaldung wechselt sich mit weitläufigen Freiflächen ab, die vom Orkan Kyrill herrühren. Dem Jäger fällt die große Anzahl von Wildwiesen ins Auge. Vertraut steht das Schwarzwild schon am frühen Nachmittag auf diesen Flächen. Kleinere Rudel junger und mittelalter Hirsche zeigen sich kaum 100 Meter abseits des Waldweges, als wir mit unserem Gefährt langsam vorbeirollen. Sie sichern zwar, springen aber nicht ab. Etwas weiter kommt Muffelwild in Anblick.

Der erste Ansitz

Zum ersten Abendansitz führt mich Oberjäger Patrick Rath in den „Langen Grund“, einem etwa 800 Meter langen Wiesental im Herzen des Reviers. Auf dem bekannten Brunftplatz finden sich jedes Jahr mehrere starke Hirsche ein. Einer von ihnen ist der „Ewige Berghirsch“. Ein alter Bekannter, der das Zielalter von zwölf Jahren erreicht hat und in diesem Jahr erlegt werden soll. Die große Erfahrung des Berufsjägers und sein geordneter Abwurfstangenfundus sind nicht nur zum Wiedererkennen der Hirsche von großer Bedeutung, sondern lassen auch eine Altersbestimmung zu. Die Abwurfstangen des „Ewigen Berghirsches“ liegen als Passstangen vom dritten bis zum elften Kopf vor. Als wir unseren Ansitzplatz erreichen, stehen schon Sauen in der Wiese. Entfernt in einem größeren Laubholzkomplex meldet der erste Hirsch. Aber erst in der Dämmerung zieht Kahlwild in weiter Entfernung auf die Wiese, gefolgt von einem starken Hirsch. Ein sicheres Ansprechen ist aber nicht mehr möglich.

Nächster Versuch

Am nächsten Morgen pirschen wir in der Dämmerung vorsichtig in Richtung „Langer Grund“. Schon vor Erreichen des Sitzes können wir zwei unterschiedliche Stimmen ausmachen. Unbemerkt gelangen wir zu unserem Ansitzplatz. Schemenhaft erscheint ein Rudel Rotwild auf der Bildfläche. Es ist ein starker Kronenhirsch dabei. Aber welcher? Langsam wird es heller, und das lichtstarke Glas lässt keine Zweifel zu, es ist der Gesuchte. Die bizarre Kronenform ist deutlich zu sehen. Die Entfernung beträgt über 300 Meter, und an ein Anpirschen ist wegen der inzwischen ausgetretenen Sauen nicht zu denken.

Der Berufsjäger erzählt von anderen reifen Hirschen, die in diesem Jahr auf dem Abschussplan stehen. Der „Dicke Rote“ etwa. Ein im Wildkörper besonders starker Hirsch vom zwölften Kopf mit auffallend roter Deckenfärbung und dicken, langen Stangen. Oder der zwölfjährige Gustav, ein enggestellter, sogar etwas abnormer Kronenhirsch mit extrem dicken Stangen, sehr kurzen Augsprossen und fast elf Kilogramm Geweihgewicht.