Waldbrand in MV: Munition im Brandgebiet erschwert Löschung

Die extreme Hitze hat nun verheerende Folgen: Im Nationalpark Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 40ha Waldfläche sind betroffen. Die Regierung äußert sich zu Umgang und Hintergründen.

Im Nationalpark Müritz bei Adamsdorf ist ein Waldbrand ausgebrochen. Forst- und Klimaschutzminister Dr. Till Backhaus äußert sich zu der Lage. Demnach seien die Einsatzkräfte gut vorbereitet: „Nach einer langen Phase in der es recht ruhig um das Waldbrand­geschehen im Land gewesen ist, steigen nun mit den Temperaturen auch die Waldbrandgefahrenstufen im Land. Für morgen ist in der Region um Mirow die zweit höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen worden. Wie schnell sich bei den trockenen Waldböden ein Waldbrand entzünden kann, zeigen die jüngsten Entwicklungen im Nationalpark Müritz.“

Waldbrand in MV: Einsatzkräfte gut vorbereitet, Munition erschwert Löschung

Laut Dr. Till Backhaus handle es sich glücklicherweise nicht um ein Kronenfeuer, sondern um ein Bodenfeuer. Dennoch bringt der Waldbrand besondere Probleme mit sich: „[…] die dortige Offenlandschaft mit Sukzessionsflächen und einzelnen Bäumen ist munitionsbelastet, so dass Löschroboter zum Einsatz gebracht werden müssen.“ Dennoch ist der Minister optimistisch: „Es zeigt sich, dass sich der Landkreis in den letzten Jahren gut auf solche Szenarien vorbereitet hat. Die Einsatzkräfte bemühen sich, den Brand abzuriegeln. Ich hoffe sehr, dass dies in geplanter Weise gelingt.“

Hitzewelle könnte Gefahr für Brände noch weiter erhöhen

Mecklenburg-Vorpommern liegt in der derzeitigen Hitzewelle bei einer Waldbrandgefahrstufe drei von fünf. Die andauernde Wettersituation könnte die Lage in den nächsten Tagen allerdings verschärfen. Waldbesucherinnen und Waldbesucher sind daher um umsichtiges Verhalten und konsequente Einhalten der Schutzregeln gebeten.

Waldbrand-Gefahr: Die wichtigen Verhaltensregeln im Wald

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt erklärt im Rahmen der Mitteilung auch die wichtigsten Verhaltensregeln im Wald:

Kein offenes Feuer oder Grillen außerhalb ausgewiesener Plätze

Rauchverbot im Wald beachten und keine Zigarettenreste in die Natur werfen

Fahrzeuge nur auf ausgewiesenen Parkflächen abstellen

Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge freihalten

Bei Rauch oder Feuer sofort den Notruf 112 wählen

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