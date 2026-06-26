Vogelgrippe in Australien ausgebrochen: Experten warnen

Die Vogelgrippe ist nun auch in Australien angekommen. Das H5N1-Virus hat sich damit auf allen Kontinenten ausgebreitet. Die Regierung reagiert auf den Ausbruch der Tierseuche.

Australien blieb lange Zeit als einziger Kontinent verschont vor einem Ausbruch der Vogelgrippe. Nun wurde das Virus allerdings auch dort auf dem Festland nachgewiesen. Nach Angaben der Regierung konnten Tests die Tierseuche bei einer Raubmöwe im Bundesstaat Western Australia bestätigen.

Australien: Vogelgrippe bei Möwe festgestellt

Der Berichterstattung zufolge wurde das Tier in einem sehr schlechten Zustand in einem Nationalpark am Strand entdeckt. Nach kurzer Isolationsphase verendete die Möwe. Laut Regierung gibt es bei einem weiteren ziehenden Meeresvogel den Verdacht auf eine Infektion mit der Vogelgrippe. Mit Bestätigung der Infektion ist nun auch der letzte Kontinent von der Tierseuche betroffen.

Experten warnen, Regierung beschreibt Land als „vorbereitet“

Die Landwirtschaftsministerin Julie Collins von Australien gibt nach Angaben der “tagesschau” zunächst Entwarnung: “Ich kann bestätigen, dass es derzeit noch keine Anzeichen für ein Massensterben gibt und auch keine Anzeichen für eine Infektion bei Geflügel vorliegen.” Und auch Veterinärbeamtin Beth Cookson erklärt beschwichtigend, dass die Behörden vorbereitet seien und bereits an der Umsetzung geeigneter Maßnahmen arbeiten.

Derweil warnen Experten zu einem vorsichtigen Umgang: Der Ausbruch der Vogelgrippe stelle eine große Gefahr für die Wildtierpopulation in Australien dar. Dabei sind nicht nur Wildvögel selbst betroffen. Auch heimische Säugetierarten könnten sich mit dem Virus infizieren. Für Menschen sei das Risiko laut australischen Behörden dennoch gering.

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