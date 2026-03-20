Eier zu Ostern: Knappheit durch die Vogelgrippe?

Immer wieder gibt es Berichte zu Ausbrüchen der Vogelgrippe in verschiedenen deutschen Geflügelbetrieben. Kurz vor Ostern stellen sich viele Menschen die Frage: Gehen Deutschland die Eier aus? Warum sich Verbraucher davor nicht fürchten müssen – und was stattdessen auf sie zukommt.

Wenn die Vogelgrippe in Betrieben ausbricht, bedeutet das herbe Verluste. Meist müssen die gesamten Bestände gekeult, also getötet werden. Besonders zu Ostern befürchten viele Menschen aufgrund des Seuchengeschehens nun einen Mangel an Eiern. Denn zu dieser Zeit ist die Nachfrage besonders hoch. Droht wirklich, dass man in deutschen Supermärkten bald keine Eier mehr findet? Was sind die relevanten Faktoren?

Vogelgrippe und Newcstle-Krankheit: Dynamisches Seuchengeschehen in Deutschland

Im vergangenen Herbst und Winter kam es immer wieder zu Ausbrüchen der Vogelgrippe in Deutschland, in deren Folge Millionen von Tieren getötet werden mussten. Und auch die Newcastle Krankheit, die weltweit verbreitet und hochansteckend ist und bei Hühnern und Puten ähnlich wie die Vogelgrippe verläuft, tritt nach rund 30 Jahren plötzlich seit Februar wieder mehrfach in Deutschland auf. Und das hat Folgen: Etwa 15 Prozent des deutschen Gesamtmarktes von Eiern fehlt derzeit laut Quellen des „MDR“.

Erhöhte Nachfrage: Eier bei Deutschen immer beliebter

Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Eiern in Deutschland in den letzten Jahren ohnehin gestiegen ist. Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft waren es im Jahr 2025 im Schnitt 252 Eier pro Kopf. Vier Jahre zuvor waren es lediglich 234 Stück. Ob dieser Trend explizit für Ostern gilt, wenn Eier sowieso überdurchschnittlich viel gekauft werden, ist nicht klar. Insgesamt führt ein geringeres Angebot bei der wachsenden Nachfrage schneller zu einem Mangel.

Keine Eier-Knappheit zu Ostern – Stattdessen Höhere Preise für Verbraucher

Bezüglich der Verfügbarkeit von Eiern an Ostern gibt der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft Entwarnung: „Das Angebot an Eiern im Handel ist zwar knapp, aber stabil.“ Zu Ostern müsse also niemand zwingend auf Eier verzichten. Allerdings werden diese durch die dezimierten Bestände in Deutschland nun wesentlich teurer. Laut Verbraucherpreisindex stieg der Eierpreis in den vergangenen zwei Jahren um 17 Prozent. Wie genau sich die Verfügbarkeit zu Ostern explizit auf die Preise auswirken wirkt, bleibt abzuwarten.

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